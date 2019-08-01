В Сургуте мужчина с ножом убил одного полицейского и ранил второго

Мужчина с ножом напал на двух полицейских в Сургуте. Один правоохранитель скончался, второй ранен. Всё произошло 1 августа в одиннадцатом часу вечера по местному времени.

Как сообщает издание ugra-news со ссылкой на УМВД Югры, наряд ППС приехал по заявке о странном мужчине во дворе у дома №1 по улице Пушкина.

– Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго, – сообщили в пресс-службе управления.

Полицейский открыл ответный огонь и застрелил налётчика. Его личность устанавливается.