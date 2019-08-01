«Буквоед» перестал принимать интернет-заказы после обыска в головном офисе. Горячая линия тоже не работает

Книжная сеть «Буквоед» испытывает сложности с онлайн-услугами потребителям. Работа службы доставки парализована после обысков в петербургском офисе.

О трудностях с приемом и доставкой заказов «Буквоед» с 1 августа предупреждает интернет-клиентов, которые предпочитают приобретать товар дистанционно. В настоящее время купить продукцию «Буквоеда» через сайт невозможно.

«По техническим причинам обработка заказов временно не производится. Сроки доставки будут значительно увеличены. Просим извинить за доставленные неудобства — мы работаем над устранением проблемы», – уведомляет книжная сеть пользователей на своем сайте.

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По данным «Фонтанки», в магазинах «Буквоеда» отключены электронные книжные каталоги, не работают терминалы. Сотрудники ретейлера испытывают сложности с доступом к корпоративной почте и не могут пользоваться офисной оргтехникой, завязанной на локальную сеть.

Возможной причиной перебоев стали обыски, проведенные накануне в офисе «Буквоеда» на Минеральной улице, 13. По неподтвержденным данным, полиция изъяла часть носителей компьютерной информации, посетив, в частности, серверную комнату.

До горячей линии компании не дозвониться, основатель крупнейшей петербургской книготорговой сети Денис Котов не берет трубку и не отвечает на сообщения.

Накануне руководитель PR-службы «Буквоеда» Елена Абрамова заявляла, что книжные магазины сети и интернет-магазин работают в обычном режиме.

Компания «Буквоед» с 2008 года входит в состав объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед». В 2018-м Денис Котов ушел с поста гендиректора.

Уголовное дело не связано напрямую с деятельностью компании, утверждают в «Буквоеде», проверяли якобы его контрагента. По данным «Фонтанки», обыски прошли в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Оно возбуждено 13 мая 2019 года, охватывает деятельность нескольких юридических лиц в 2015-2017 годах. Предположительно, одна из структур «Буквоеда» пользовалась услугами «теневых» банкиров.