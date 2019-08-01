Неожиданное соседство: больше всех европейские продажи автомобилей нарастили Dacia и Tesla

По итогам первого полугодия 2019 года румынская Dacia и американская Tesla показали наибольший рост продаж на европейском рынке. При этом остальной рынок заметно упал – уровень продаж откатился до показателей 2017 года.

Исследование, проведенное британской компанией Jato, говори о том, что Dacia и Tesla в первой половине текущего года показали наибольший рост доли рынка, в то время как остальные в основном эти доли теряли, пишет Forbes. Очень странно видеть рядом такие разные компании, однако, Dacia, принадлежащая французском концерну Renault, смогла увеличить продажи на 12 процентов, в то время как рынок в целом упал на три процента. Dacia Duster (известная у нас, как Renault Duster) продавалась как горячие пирожки и в целом показала рост за первые шесть месяцев года на 21 процент или 118 тысяч штук. Лидером продаж марки осталась Sandero – 123 000 штук, но здесь рост скромнее, всего 7 процентов.

В отличии от румынской марки, успех Tesla никого уже не удивляет. До выхода Model 3 компания Илона Маска довольствовалась своим местом среди дорогих и очень дорогих автомобилей, где по определению не может быть массовых продаж. Но когда на европейском рынке появилась относительно доступная и более «европейская» по габаритам «модель-три», количественные продажи резко пошли в гору.

И тогда вслед за «производственным адом» для Илона Маска наступил «логистический ад» – на уровне огромного спроса и фантастического объема предзаказов компания явно не справлялась с доставкой даже внутри самой Америки, не говоря уж о заокеанских рынках. После провального первого квартала Маск пообещал «работу над ошибками», и в результате во втором квартале и первом полугодии в целом рост продаж Tesla в Старом Свете составил 250 процентов – до 45 400 штук. При этом в некоторых странах Tesla обогнала по продажам не только другие электромобили, но и все остальные автомобили вообще.

Впрочем, все эти цифры весьма относительны. Та же Dacia, несмотря на увеличение доли рынка, все еще занимает 3,73 процента от общего объема европейских продаж новых автомобилей. У Tesla цифры еще скромнее: сейчас ее доля на авторынке Европы всего 0,54 процента (правда, годом ранее она составляла 0,16%).