Всероссийский пчелиный мор. Гибель насекомых зафиксирована в 30 регионах

Случаи гибели пчёл зафиксированы в 30 регионах России. Об этом 1 августа сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на его слова, в отдельных регионах погибло от 5 до 30% пчелосемей. Бутов отметил, что «павшие» всё ещё подсчитываются. По его оценке, в России насчитывается около 5 млн пчелосемей, 97% принадлежат частникам.

Специалист считает, что причина массовой гибели пчёл кроется в «абсолютно неграмотном использовании ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов», а также в невнимании к этому государственных контролирующих органов. Своё дело сделали также увеличение посевов рапса и активная борьба с борщевиком, который добивают гербицидами.

С начала лета в ряде регионов РФ, в частности в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. В Орловской области по этому факту даже возбудили уголовное дело.

Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел чиновников Минэкономразвития. Восемь лет назад у службы отобрали функции по контролю производства, продажи и применения пестицидов и агрохимикатов.