СМИ: Глава офиса Зеленского увольняется менее чем через три месяца после назначения. Он работал на Коломойского и Януковича

Глава офиса президента Украины (ранее назывался «администрацией президента») Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом со ссылкой на свои источники вечером 1 августа пишет «Интерфакс-Украина».

Журналистка Кристина Бердынских опубликовала в своем Facebook заявление Богдана, однако официального подтверждения его увольнения пока нет. Проработал на своем посту Богдан менее трех месяцев. В СМИ его называли человеком, близким к олигарху Игорю Коломойскому — Богдан был адвокатом бизнесмена. Многие требовали отставки главы офиса Зеленского по закону о люстрации, ведь Богдан успел поработать и в правительстве Виктора Януковича (отвечал, в частности, за борьбу с коррупцией).

Против назначения Богдана выступал и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, писали в СМИ. Причиной якобы также называлась близость юриста к Коломойскому.