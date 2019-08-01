Твит Трампа ударил по рублю. После заявления о новых пошлинах для Китая доллар и евро дорожают

Доллар и евро на Московской бирже пошли в рост вечером 1 августа после заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары.

Согласно данным торгов, доллар растет на 68 копеек и стоит уже 64,31 руб. Евро вырос на 76 копеек, до 71,26 руб.

Курсы валют пошли вверх после публикации Трампом твита об отношениях с Китаем. Президент США написал, что с 1 сентября Америка вводит пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов. Ранее были введены пошлины в 25% на товары на 250 млрд долларов. При этом настроен Трамп все равно позитивно и не считает это новым витком торговой войны.

«Рассчитываем на продолжение позитивного диалога с Китаем о всеобъемлющем торговом соглашении и чувствуем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее», – написал Трамп.



Он уточнил, что представители США только что вернулись с переговоров из Китая, причем диалог носил «конструктивный характер». Отметим, ранее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп обещал не вводить новые пошлины и говорил о «взаимоприемлемом торговом соглашении».