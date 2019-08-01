В мэрии Москвы заявили, что согласовали 100-тысячный митинг. Организаторы это отрицают

Мэрия Москвы одобрила заявку на проведение акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом 1 августа заявил первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник.

На чиновника ссылается ТАСС, уточняя, что разрешённая численность участников мероприятия — сто тысяч человек. На 10 августа якобы поступило четыре заявки, а на 11 число — две.

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова», — сообщил Олейник.

Автор заявки, незарегистрированный кандидат и глава МО «Гагаринский» Русакова опровергла эту информацию в своём фейсбуке. Она пояснила, что ходила в мэрию, чтобы передать обращение депутатов «Яблока», а документов, разрешающих проводить акцию 10 августа, не получала.