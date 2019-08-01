В мэрии Москвы заявили, что согласовали 100-тысячный митинг. Организаторы это отрицают
Мэрия Москвы одобрила заявку на проведение акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом 1 августа заявил первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник.
На чиновника ссылается ТАСС, уточняя, что разрешённая численность участников мероприятия — сто тысяч человек. На 10 августа якобы поступило четыре заявки, а на 11 число — две.
«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова», — сообщил Олейник.
Автор заявки, незарегистрированный кандидат и глава МО «Гагаринский» Русакова опровергла эту информацию в своём фейсбуке. Она пояснила, что ходила в мэрию, чтобы передать обращение депутатов «Яблока», а документов, разрешающих проводить акцию 10 августа, не получала.
Справка:
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой столицы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. СК задерживает также и рядовых участников. Один из задержанных непосредственно на самой акции уверяет, что оказался там случайно и был пьян, в знак протеста он объявил голодовку.