Тело петербургского боксера Дадашева доставили в Москву

Петербургского боксера Максима Дадашева, который скончался на прошлой неделе, доставили в Россию. Как сообщает 1 августа пресс-служба Федерации бокса России, тело привезли в Москву, откуда его доставят в Петербург.

Прощание с Дадашевым состоится в воскресенье, 4 августа, в петергофском морге при Николаевской больнице.

20 июля спортсмен провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался.