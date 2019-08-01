Тело петербургского боксера Дадашева доставили в Москву
Петербургского боксера Максима Дадашева, который скончался на прошлой неделе, доставили в Россию. Как сообщает 1 августа пресс-служба Федерации бокса России, тело привезли в Москву, откуда его доставят в Петербург.
Прощание с Дадашевым состоится в воскресенье, 4 августа, в петергофском морге при Николаевской больнице.
20 июля спортсмен провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался.
Справка:
Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.
Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.
Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.