Универсальный солдат. Офицер ФСБ Петербурга устроил резню и перестрелку на пикнике

В Петербурге присяжные признали виновным в убийстве и вооруженном хулиганстве бывшего сотрудника регионального УФСБ Сергея Семенова. Его уволили после того, как на опушке нашли обезображенное тело мужчины.

О вердикте Семенову 1 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга:

«Коллегия присяжных единодушно признала его виновным в убийстве, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью и не заслуживающим снисхождения».

Дело Семенова рассматривает 224-й гарнизонный военный суд, так как на момент преступлений он был действующим офицером УФСБ Петербурга и Ленобласти, выяснила «Фонтанка».

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Сами преступления случились в ночь на 29 мая 2018 года в лесном массиве, который относится к технической зоне Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору. Семенов с компанией поехал на пикник, отмечать день пограничника. Его празднуют 28 мая.

К трем часам ночи компания была достаточно нетрезва. По версии обвинения, 46-летний офицер ФСБ и другой участник компании, бывший пограничник, устроили конфликт. При его разрешении, судя по описанию преступления, чекист блестяще проявил навыки владения всеми видами оружия. Ножом он нанес потерпевшему не меньше 24 ударов — в голову, шею, и грудь. Топор применил не менее одного раза, опустив его на голову оппоненту. Двумя выстрелами из травматического пистолета Grand Power отправил пули в чужие шею и правое бедро. Потерпевший по понятным причинам скончался на месте.

Узнать мотивы столь разностороннего способа убийства присяжные не смогли. Вину в убийстве Семенов не признал, сообщил «Фонтанке» его адвокат Виктор Янкевич.

«Мы заявили около сорока доказательств непричастности Семенова, но судом они все были отвергнуты. По сути, наша позиция до присяжных не была доведена», – добавил адвокат.

Если следовать посмертной судебно-медицинской экспертизе, потерпевший еще при жизни потерял способность к сопротивлению, испытав очень тяжелое алкогольное отравление. В его крови нашли 3,1 промилле. Такой уровень, как правило, приводит к полубессознательному состоянию.

По информации «Фонтанки», в ту ночь на полянке для пикника отличился не только Семенов. Во всяком случае, стрелял не только он, но и в него. Это привело ко второму эпизоду. Ходя по окрестностям и выискивая обидчика, обвиняемый наткнулся на расположенное в той же техзоне ЛАЭС рыбное хозяйство, а на его территории — охранника этого хозяйства. Посчитав, что этот мужчина причастен к стрельбе, Семенов приказал ему встать на колени. Услышав отказ, чекист выстрелил не менее четырех раз в грудь и живот. Пули причинили потерпевшему легкий вред здоровью. Это преступление обвиняемый признал, уточнил адвокат Янкевич.

По данным «Фонтанки», Сергей Семенов является ветераном боевых действий.