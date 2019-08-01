Мотоциклист оставил жизнь на дамбе, влетев под припаркованный грузовик

В аварии с участием грузовика погиб мотоциклист. Он въехал под автомобиль, припаркованный на дамбе.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и области, около половины восьмого вечера 1 августа на внутреннем кольце КАД при съезде с дамбы на Приморское шоссе 39-летний мотоциклист на Honda совершил наезд на стоящий автомобиль Mercedes.

«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте», – уточнили в УГИБДД.

Тело погибшего нашли под фурой, шлем — в нескольких метрах. По словам очевидцев, возможно, в аварии был и третий участник. Недалеко от места столкновения на «аварийке» остановился легковой автомобиль.