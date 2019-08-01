Сами построили, сами заплатили: Смольный отсудил у «Метростроя» 47 млн рублей за «Новокрестовскую» и «Беговую»

Арбитражный суд Петербурга принял решение по иску городской Дирекции транспортного строительства к компании «Метрострой». Строитель петербургской подземки остался должен за построенные им станции «Новокрестовская» и «Беговая» 47 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте электронного правосудия.

Стоит отметить, что компания подала к городским властям встречный иск. Первоначально город требовал с «Метростроя» 702 млн рублей, а компания пыталась отсудить у властей около 2,5 млрд рублей. В итоге требования сторон суд удовлетворил лишь частично: по мнению судьи, Смольный справедливо требовал лишь 60 млн рублей, а «Метрострой» – 12 млн рублей.

«Произвести зачет встречных требований. В результате произведенного зачета взыскать с ОАО «Метрострой» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» 47,46 миллиона рублей», – решил суд.

Как следует из текста решения, претензии городских властей были связаны с тем, что «Метрострой» не смог идти в ногу с календарным графиком работ. Претензии компании в свою очередь основаны на том, что из 31,6 млрд рублей, полагавшихся ей по условиям контракта, Смольный выплатил лишь 29,3 млрд рублей.

Напомним, что станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» продолжают зеленую линию подземки на северо-запад. Они открылись в конце мая 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу. «Фонтанка» рассказывала о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» к середине осени 2018 года накопилось больше 1000 претензий к экстренно сданным станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая».