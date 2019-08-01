Торговля сбилась с пути. Смольный выселил незаконный автосервис из-под путепровода в Калининском районе

ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил Кушелевский путепровод от незаконного автосервиса. Как сообщили в ведомстве 1 августа, помещение площадью 2,2 тысячи кв. м. расположилось под развязкой на пересечении продолжения Гражданского проспекта с железнодорожной линией Кушелевка-Пискаревка.

В сооружении размещались офисы, мастерские по ремонту автомобилей, автомойки, пункт приема металлолома. Часть территории под пролетом между опорами была отгорожена и использовалась в складских целях. Рядом находилась самовольная пристройка площадью 20 кв. метров.

Ранее город сдал помещение в аренду ООО «Колорит», но в марте 2017 года договор истёк. «В настоящее время помещения используются ООО «Атом» (ранее – ООО «Колорит»), ИП «Преображенский» и иными юридическими лицами в отсутствие правоустанавливающих документов», – сообщили в ККИ. Задолженность перед бюджетом города за использование объекта составляет более 3 млн рублей.

Пользователям объекта были вручены уведомления о необходимости покинуть объект, однако предписание было проигнорировано. В итоге его освободили силами ККИ. Предпринимателям грозят иски за незаконное использование городского имущества. Помещение под путепроводом будет передано на праве оперативного управления в СПб ГБУ «Мостотрест».

Реклама



Также ККИ освободил принадлежащий городу земельный участок на Суздальском проспекте, севернее дома 93, корпус 1. На территории 90 кв. м расположился павильон по продаже продуктов питания. Ранее город отдал землю в аренду ООО «Партнер», но договор был расторгнут а апреле. Добровольно освободить участок бизнес отказался, в итоге павильон был демонтирован. Предпринимателям грозит штраф за незаконное размещение элемента благоустройства.