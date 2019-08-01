Машина маньяка – плохой знак. Для фильма Тарантино нашли и воссоздали около 2000 старых автомобилей

Две тысячи автомобилей конца 60-х годов прошлого века было разыскано по всей Америке для нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Несколько автомобилей пришлось построить заново, причем один из них – из-за суеверия режиссера.

Стивен Бутчер, который работал «координатором по автомобилям» на многих фильмах на протяжении 30 лет, рассказал, что при съемках «Однажды в Голливуде» Тарантино использовал «абсурдное количество автомобилей», чтобы передать ощущение Лос-Анджелеса в 1969 году, пишет издание The Wrap. Бутчер утверждает, что обычно на таких съемках обходятся тремя-четырьмя сотнями машин «той эпохи», но для этого фильма он лично помог разыскать тысячи.

Среди них был и подлинный Ford Galaxie, принадлежавший Чарльзу Мэнсону – создателю секты «Семья», члены которой совершали жестокие убийства по его приказу. Несмотря на то, что в фильме Мэнсон – одно из действующих лиц, Тарантино отказался использовать в съемках этот автомобиль, решив, что это будет плохим знаком. Бутчеру пришлось воссоздавать точно такой же специально для фильма, используя подлинник как образец.

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Любопытно и то, что в новом фильме, как это часто бывает у Тарантино, есть не только много скрытых цитат или прямых отсылок к известным кинофильмам, но и «автомобильные» цитаты «из вселенной Тарантино». Так, герои ДиКаприо и Питта разъезжают в том же Cadillac DeVille 1966 года, что и Майкл Мэдсен в «Бешеных псах», а личная машина героя Бреда Питта – это тот самый Volkswagen Ghia голубого цвета из «Убить Билла», на котором ездила героиня Умы Турман (и на котором актриса попала в аварию прямо на съемках).

Интересно, что для съемок Volkswagen переоборудовали, поставив двигатель от Subaru и коробку-автомат, потому что решили, что Питт не умеет пользоваться ручной коробкой. В ходе съемок выяснилось, что на самом деле умеет.

Еще более занятная история приключилась, когда искали автомобиль для съемки эпизода, в котором герой ДиКаприо якобы снимается в сериале про ФБР. Такой сериал действительно шел по телевизору в 1960-е годы, и Тарантино постарался точно воспроизвести его.

В сцене с ДиКаприо в кадре должен был быть военный пикап GMC, поскольку именно он был в оригинальном сериале. Такие машины сейчас очень редкие, но Бутчеру удалось разыскать не просто «военный пикап GMC», а тот самый пикап, который снимался в этом сериале 60 лет назад.

«У него страсть к подлинным вещам, – говорит Бутчер о Тарантино. – Ему нужны были не просто автомобили в кадре, а "те самые" автомобили».

Видео: SonyPicturesRU/YouTube