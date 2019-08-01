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Город
01.08.2019 19:30
Печать

Градостроительный совет отправил на доработку проект памятника Даниилу Гранину. Его защищали от могильности и скейтеров

На заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга 1 августа рассмотрели исправленный эскизный проект памятника Даниилу Гранину. Комиссии пришлось смириться с тем, что «классика в кресле» поставят не в центре города, а на Дальневосточном проспекте у библиотеки его имени, но у экспертов возник ряд вопросов к проекту.

Как пояснил скульптор и автор макета Евгений Бурков, согласно обновлённой концепции памятника, Даниил Гранин в кресле и с книгой в руках сидит на длинном красногранитном постаменте. Это должно сочетаться с магистралью рядом, тротуаром и «уходящими в перспективу» домами. Если раньше композицию уравновешивал вазон для цветов с правого края, то теперь от идеи отказались. Емкость заменили огромной раскрытой книгой и запланировали вписать туда фразы из сочинений или интервью писателя. Некоторые детали также изменили в его одежде и образе.

— Мы полистали фотографии и расстегнули ему костюм, надели пуловер, он так носил. И он стал более открытым, менее похожим на чиновника. И получается картина: сидит писатель, размышляет и как ответ этому — бронзовая книга с его высказываниями. Она будет перекликаться с фигурой, — сообщил Бурков.

Эта концепция тут же вызвала вопросы: архитектор Евгений Герасимов, известный планами по обновлению Музея Достоевского в Кузнечном переулке, поинтересовался, не получится ли так, что, глядя на фолиант, прохожие будут ассоциировать его с чем-то неподьёмным, что никто из людей и даже «господин Гранин» поднять не в силах.

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Неоднозначную реакцию вызвала и гранитная основа-стена с надписью «Даниил Гранин»: почти каждый в совете подчеркнул, что шрифт выбран неудачный, ведь слишком большие буквы превращают скульптуру в «вывеску» или могильный памятник. Окончательный итог в вопросе также подвёл Евгений Герасимов.

— Не случайно никто не сказал, что эта работа удовлетворительная. Ведь тут всё неоднозначно. Если отойти подальше и буквы будут неразличимы, то это что? Монумент, вечный огонь? — произнёс речь он.

Руководитель Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов, ранее давший памятнику название «Гранин в кустах», одним из первых поднял вопрос о правильности места установки скульптуры. «Ну вот селфи с ним делать будут?» — спросил он. Услышав в ответ: «А почему нет!» – эксперт поделился, что, когда он ездил на Дальневосточный, людей на бульваре попросту не было и взаимодействовать с памятником в том районе, может быть, в принципе некому.

Оказалось, проблема расположения волнует многих: среди самых актуальных претензий были вопросы, а не стоит ли высадить на фоне зелень и деревья, чтобы хотя бы немного скрыть новостройки за спиной писателя, и можно ли убрать возвышение в основе монумента, придающее сооружению оттенок могильности, создающее ступеньку и наверняка способное стать точкой притяжения для местных скейтеров.

Градостроительный совет разошелся почти через полтора часа обсуждения, так и не приняв проект в нынешнем виде. Скульптору Евгению Буркову и архитектору Нестору Энгельке придётся учесть пожелания и доработать идею. При этом глава Градсовета Владимир Григорьев сообщил, что вопрос с тем, что памятник Гранину до 2020 года точно установят на Дальневосточном, обсуждать бессмысленно: идею поддержала дочь писателя, да и неправильно «стыдиться» спальных районов и огораживаться от их архитектуры. Следующая встреча совета пройдёт ближе к сентябрю, точная дата не сообщается.

Несколько лучших, на взгляд жюри, идей для памятника экспертная комиссия выбрала в мае 2019 года. Окончательно остановились на «Гранине в кресле» в июне, после заседания в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. За нынешний макет отдали шесть голосов из десяти. Фигуру соавтора «Блокадной книги», которую классик написал вместе с Алесем Адамовичем, установят до конца 2019 года рядом с домом номер 6 на Дальневосточном проспекте. Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество.


© Фонтанка.Ру

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