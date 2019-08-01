«Все живы-здоровы». Спасатели нашли группу петербургских байдарочников на одном из островов в Белом море

Пропавшие в Белом море петербургские байдарочники найдены. Об этом вечером 1 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелии.

«Все туристы найдены на одном из островов архипелага, все живы-здоровы, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас их доставляют на вертолёте к месту парковки их личного транспорта», – рассказал пресс-секретарь ведомства.

Ранее вертолет МЧС отправился на поиски десяти потерявшихся байдарочников, среди которых был 15-летний подросток. Туристы перестали выходить на связь 1 августа, и их родные обратились за помощью.