В Татарстане предотвратили захват заложников и отравление сотрудников МВД и ФСБ

Таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников, сообщил представитель следствия на заседании в Вахитовском суде Казани 1 августа.

Согласно данным следствия, прозвучавшим в суде, этим летом фигуранты дела призвали жителей Нижнекамска совершать теракты в интересах запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", пишет Интерфакс.

Кроме того, следователи выяснили, что задержанные искали яд, чтобы отравить сотрудников МВД и ФСБ в ведомственных столовых, планировали захват заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, собираясь сначала выведать у них служебную информацию, а затем убить.

Вахитовский суд Казани в четверг арестовал обоих обвиняемых до 29 сентября за содействие террористической деятельности и публичные призывы к терроризму.

Накануне сообщалось о том, что сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили совершение теракта в Татарстане, задержав двух россиян, сторонников ИГ. Отмечалось, что преступление они собирались совершить на республиканском объекте инфраструктуры. У задержанных были обнаружены взрывные вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.