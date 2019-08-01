В Еврейской автономной области также ввели режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подхода паводка на Амуре, который приближается со стороны Амурской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона 1 августа.

Губернатор Александр Левинталь отметил, что на сегодняшний день угрозы полного подтопления населенных пунктов нет. В некоторые районы завезли материал для отсыпки и построения ограждений, а также производится закупка дополнительного количества медикаментов и продуктов питания. В Ленинский и Октябрьский районы области доставили рукава, которые создадут преграду паводку, они готовы к установке.

Кроме того, со 2 августа приостанавливается движение речных грузовых и пассажирских судов в пункте пропуска Нижнеленинское и грузовых судов в пункте пропуска Амурзет.

ЕАО стала шестым российским регионом, где ввели режим ЧС. Он уже действует в Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях, Якутии и Бурятии.