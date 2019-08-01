Спутник-инспектор ВКС РФ проверил другой космический аппарат на орбите

Российский военный спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание другого военного спутника-регистратора РФ. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны России.

В министерстве сообщилио том, что ВКС РФ продолжают летные испытания космических аппаратов (КА) "Космос-2535" и "Космос-2536", предназначенных для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.

"Проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора", – сообщили в МО РФ.

В оборонном министерстве также рассказали, что в четверг в соответствии с программой испытаний проведены сбор и обработка орбитальных параметров этих спутников, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры.

Реклама



"Данная аппаратура регистрирует воздействия на космический аппарат – регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей", – пояснили в министерстве.

Космические аппараты были выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк 10 июля.