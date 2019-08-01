СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири. Обыски идут в министерстве лесного хозяйства Красноярского края

СК по Красноярскому краю возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах. Речь идёт о статье 239 УК РФ «Халатность».

Как сообщает пресс-служба ведомства 1 августа, должностные лица краевого министерства лесного хозяйства с 22 марта по настоящее время не принимали никаких действий для ликвидации огня. Из-за этого, по мнению следствия, пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба пока не установлена.

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к его совершению, решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» с целью изъятия интересующей следствие документации. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщают в СК.

Накануне лесные пожары в Красноярском крае наконец-то начали тушить с воздуха. По данным краевого лесопожарного центра, в регионе на 1 августа зарегистрированы 129 лесных пожаров на общей площади – 1 110 861,5 га. С огнём помогают бороться самолёты Минобороны. Они будут вылетать на тушение не менее 20 раз в сутки.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в части Бурятии ввели режим ЧС.