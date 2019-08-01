Британский медиарегулятор отреагировал на заявление Роскомнадзора по СМИ

Британский регулятор Ofcom отреагировал на заявление Роскомнадзора о подготовке поправок в российское законодательство о работе средств массовой информации.

«Это дело российского регулятора Роскомнадзора», — сообщили RNS в пресс-службе Ofcom.

Ранее Роскомнадзор сообщил о подготовке поправок в российское законодательство о СМИ для «зеркального» ответа на штраф российскому телеканалу RT в Великобритании.

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«Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа «зеркальности» в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок – приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», — сообщали в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор подчеркивал, что «канал консультаций с британским медиарегулятором уже открыт».

В четверг, 26 июля, британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал вещающий в Великобритании российский телеканал RT на ?200 тыс. ($250 тыс.) из-за освещения отравления семьи Скрипалей в Солсбери весной прошлого года, отмечается на сайте регулятора.