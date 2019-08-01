Посольство РФ назвало необъективным освещение британскими СМИ протестов в Москве

Посольство России в Лондоне обратило внимание на необъективное освещение британскими СМИ несогласованного митинга в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства 1 августа.

Британские СМИ о событиях 27 июля – похоже, «высокие» стандарты журналистики, а также требования беспристрастности, тиражируемые Великобританией, не действуют за ее пределами. https://t.co/iLr6mtVEq2 pic.twitter.com/qderlSeI40 — Посольство России (@RussianEmbassyR) 1. August 2019

"Видимо, "высокие" стандарты журналистики, а также требования беспристрастности, тиражируемые Великобританией, не действуют за ее пределами. Применение британцами двойных стандартов является отличительной чертой политики этой страны и давно уже не удивляет нас. Поражает только, с какой легкостью британцы забыли о многочисленных протестных движениях и жестких действиях полиции в своей стране <...> Из недавних примеров – задержание лондонской полицией порядка 500 участников мирной экологической акции протеста [природоохранной организации] Extinction Rebellion, прошедшей в апреле", – отметил дипломат.

В посольстве также обратили внимание на британский "Акт об охране общественного порядка 1996 года, в соответствии с которым организаторам массовых беспорядков может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы". "А в случае проведения несанкционированных или запрещенных массовых мероприятий, которые препятствуют движению транспорта или пешеходов, полиция в Великобритании имеет право самостоятельно принимать меры по их пресечению, в том числе с применением физической силы и специальных средств. Другими словами, британская демократия может себя защитить, что она и демонстрирует на деле", – добавили в диппредставительстве.

27 июля в Москве сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции. Всего, по оценке полиции, на нее собрались более 3,5 тыс. человек. СК РФ сообщил о 5 задержанных за организацию этих массовых беспорядков.