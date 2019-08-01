Страховщики назвали самые любимые машины российских угонщиков

Самыми популярными автомобилями у угонщиков в России в первой половине 2019 года оказались «Тойоты» и «Лексусы». Другие марки в этом рейтинге добрались максимум до пятого места.

Компания «АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов по каско по убыткам, связанным с угонами, за первое полугодие 2019 и 2018 годов и составила рейтинг самых угоняемых машин. Как показала статистика, лидером в этой области в 2019 году стал Toyota Land Cruiser Prado – частота угонов этой модели составила 0,78%.

Вторую строчку занял просто Toyota Land Cruiser с показателем в 0,67%. Вторым он был и по итогам первого квартала года. А замыкает тройку лидеров Lexus LX. Год назад он этот рейтинг возглавлял, и частота угонов модели составляла 2,04%. Теперь этот показатель навен 0,52%.

На четвертом месте оказалась Toyota Camry, которая годом ранее была второй по популярности у угонщиков. И лишь с пятой строчки идут модели других марок, причем большинство – южнокорейских. Пятое место досталось Skoda Octavia, далее идут KIA Ceed, Hyundai Tucson, KIA Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Из них только «Солярис» и «Рио» были в ТОПе год назад.

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В первом полугодии 2018 года угонщики предпочитали похищать Lexus NX, KIA Sorento и Sportage, Toyota RAV4 и Nissan X-Trail – они занимали места с третьего по седьмое соответственно.