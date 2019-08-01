В столице Сомали произошел теракт. Убит «инженер Ярисов»

Проработавший чуть больше года главой города Могадишо Абдурахман Омар Осман, известный также как «инженер Ярисов», умер от ранений после взрыва в здании столичной администрации. Эту информацию подтвердила миссия ООН в Сомали и агентство France Presse.

«Мэр Могадишо умер от полученных ран в больнице Катара», – сообщает 1 августа France Presse со ссылкой на администрацию президента страны.

#BREAKING Mogadishu mayor dies of wounds after Somalia militant attack: govt pic.twitter.com/fC6tWu5V5X — AFP news agency (@AFP) 1. August 2019

Спецпредставитель генсека ООН американец Джеймс Свон, который был одной из целей атаки радикальных исламистов, подтвердил смерть градоначальника, отметив, что в результате взрыва погибли 6 чиновников.

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Напомним, что 24 июля террорист-смертник взорвал бомбу в здании городской администрации, где должны были заседать Свон, столичный мэр и местный губернатор. Представитель ООН покинул здание, поэтому не пострадал. Ответственность за атаку взяла радикальная группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), которая с 2004 года добивается установления в стране режима ваххабитского толка. Для организации не впервой прибегать к убийству политиков. Так, в марте этого года они лишили жизни министра труда Сакара Ибрагима Абдалла, а в июне – министра безопасности Омара Хаши Адена.

Абдурахман Омар Осман занял место мэра в январе 2018 года, до этого поработав министром коммерции и информации. В 90-х его семья уехала в Великобританию, где он получил статус беженца и образование. Однако он предпочел вернуться на родину. Его прозвище «инженер Ярисов» на сомалийском обозначает «младший инженер».