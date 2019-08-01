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Финляндия
02.08.2019 09:51
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Выходные в Финляндии 3–4 августа: StarCraft, опера про русского царя и Королевские бега

Первые выходные августа не порадуют тёплой погодой, но повеселят фестивалями: можно выбрать рок, джаз, оперу или атмосферу Средневековья, а в Хельсинки устроят несколько бесплатных концертов и экскурсий на русском языке.

Выходные в Финляндии 3–4 августа: StarCraft, опера про русского царя и Королевские бега

SEK, Helsinki Marketing

В субботу в Финляндии синоптики обещают от 10 до 15 градусов тепла, на востоке страны пройдут дожди. В воскресенье похолодает на пару градусов, зато осадков не ожидается.

В Хельсинки с 1 по 3 августа проходит городской фестиваль Pointti. На площади Кансалайстори жителей столицы и гостей города ждут выступления финских артистов, танцы и караоке.

В пятницу, 2 августа, в Церкви в скале (Temppeliaukion kirkko) состоится концерт Детского симфонического оркестра Гонконга. В нем примут участие музыканты в возрасте от 7 до 18 лет. Вход бесплатный.

В парке Эспланада началась серия бесплатных джазовых концертов. На сцене Espa 2 августа выступят MINE и Никита Рафаелов, а в субботу сыграют квартет Йонаса Туури (в 12:00) и трио Toffa (в 14:00).

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На мероприятии Assembly Summer в Выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд соберутся игроки и ведущие специалисты сферы компьютерных игр. В его рамках состоится турнир по StarCraft II с участием чемпиона мира по этой игре Йооны «Серрала» Сотала. Это будет отборочный этап чемпионата мира, который пройдет в ноябре в Калифорнии.

На острове Суоменлинна со 2 по 4 августа пройдет фестиваль Magnesia. Гостей ждут не только выступления музыкантов, но и занятия йогой, медитацией, вкусная еда и сауна. Билет на один день обойдется в 70 евро. До Суоменлиннны можно добраться за 15 минут из центра Хельсинки, совместив посещение фестиваля с осмотром крепости 18-го века, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

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В музее современного искусства Киасма 3 августа состоится бесплатная экскурсия по текущим экспозициям на русском языке. Начало в 16:00. Оплачивается только входной билет.

В Городском музее Хельсинки бесплатную экскурсию на русском языке организуют 4 августа. Начало в 15:00, вход в музей свободный.

А 2 и 3 августа в Городском музее устроят экспериментальные вечеринки Arrangements for Stones. На улице перед входом в музей появится груда камней. Каждый посетитель выберет для себя один понравившийся камень и установит его в любом месте внутреннего музейного дворика Falkman. Озвучивать истории камней, возраст которых насчитывает миллионы лет, будут приглашённые музыканты. Вход бесплатный со стороны улицы Katariinankatu 3. Вечеринки будут идти с 18 часов до полуночи.

В Лаппеенранте 2–3 августа устроят фестиваль Rock in the city. В пятницу хедлайнером станет Sonata Arctica, в субботу – Eppu Normaali, а также выступит рок-группа Kotiteollisuus, скульптуру солиста которой можно увидеть в Песчаном замке в порту. Билеты на фестиваль стоят от 39,90 евро.

В Савонлинне в субботу завершается оперный фестиваль. С 1 по 3 августа в стенах крепости Олавинлинна будет звучать оперетта Штрауса «Летучая мышь». Билеты на этот жизнерадостный спектакль еще можно приобрести. Для взрослых они стоят от 64,5 евро.

В Коуволе 3–4 августа пройдет средневековый фестиваль «Ярмарка Выборгского тракта» (адрес: Vartiotie, 1). Посетителей ждут средневековый рынок, ирландская народная музыка, огненный цирк и пиротехническое шоу, детские конные сражения, ярмарка старинного оружия. Для посетителей в костюмах эпохи средневековья, викингов или в национальных костюмах будет бесплатный вход в воскресенье. Для остальных билет обойдется в 10 евро, детям – бесплатно.

Также в Коуволе в эти дни проходит необычная выставка жилья. В бывшем русском гарнизоне можно заглянуть в гости в дизайнерские дома.

А 3 августа в Коуволе начнутся показы народной оперы «Во времена Александра II» (Aleksanteri II:n aikaan). В ней рассказывается, как реформы русского царя повлияли на местность, где сейчас расположен город Коувола. Билет обойдется в 28 евро.

В Лахти со 2 по 4 августа проходят Королевские бега. На мероприятии с 95-летней историей можно увидеть лучших лошадей Финляндии. Билеты стоят от 10 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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