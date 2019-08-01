Хладнокровно планировал, хаотично размахивал. Обвиняемый в нападении с топором на офис "БКС" признался и идёт под арест

Московский суд Петербурга заключил под стражу Александра Скрипкина, обвиняемого в вооружённом нападении на кредитную контору. Оставлять ему даже видимость свободы сочтено опасным.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", на заседании 1 августа Скрипкин представился суду менеджером фирмы с похожим названием – "Бизнес Кредит". Постановление об аресте выслушал с безразличным смирением, обронив: "Наверное, я этого заслуживаю". Дочь и жена переживали за него за пределами зала. О случившемся узнали из новостей и о финансовых отношениях с "БКС" как будто не знали.

Скрипкину 30 июля предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Он чистосердечно признался в том, что утром в этот день пришёл в офис компании в БЦ "Лидер" на площади Конституции и заготовленным топором гонял по офису директора "БКС" Чепеленко, его зама и подчинённого. Чепеленко получил не менее четырёх ударов, его заму досталось два.

Следователь отметил хладнокровную и спокойную подготовку к особо тяжкому преступлению в сочетании с беспричинным размахиванием топором. Мотив и причины для ярости, по его словам, неясны, психическое состояние обвиняемого нуждается в проверке, делать это возможно только при строгой изоляции.

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"Может совершить что угодно. Под домашним арестом может представлять опасность для семьи", – припечатал следователь.

Судья сочла доводы обоснованными, хотя и отметила, что причин для продолжения преступной деятельности нет. Скрипкина определили в следственный изолятор до 29 сентября.