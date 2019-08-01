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Общество
01.08.2019 18:00
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Роскомнадзор подготовит поправки о штрафах иностранным СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам. Об этом сообщается на сайте ведомства 1 августа.

В федеральной службе уточнили, что это необходимо для применения зеркальных мер в том случае, если деятельность российских СМИ за рубежом будет оцениваться пристрастно. "Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа «зеркальности» в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок – приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России", – пишут в комитете.

Поводом для поправок стал штраф, который медиарегулятор Великобритании Ofcom наложил на российский канал RT. По мнению сотрудников британского ведомства, медиа нарушило принцип беспристрастности. Сумма взыскания составила 200 тысяч фунтов (почти 15,5 миллиона рублей).

В начале 2019 года Роскомнадзор запустил проверку канала «Би-би-си» в ответ на претензии Ofcom к RT. Позднее сотрудники ведомства отчитались об обнаруженных нарушениях.

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