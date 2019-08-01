Виза в Финляндию. Объясняем, что изменилось и как теперь получать шенген
1 Что изменится с 1 сентября 2019 года?
Финляндия отменяет упрощённый процесс оформления визы для жителей Москвы, Петербурга, Ленобласти, Карелии и Мурманской области. Если пока достаточно заполнить заявление, предоставить страховку, фото и загранпаспорт с копией, а также оплатить консульский сбор, то с 1 сентября необходимо будет приложить подтверждение места проживания во время поездки, а также проездные билеты или при их отсутствии письменное описание маршрута поездки заявителя. Доказательством наличия финансовых средств может служить справка с места работы с указанием размера зарплаты, выписка с банковского счета за три предыдущих месяца или подтверждение наличия недвижимости в России.
«Это нововведение призвано синхронизировать пакет требуемых Финляндией документов с требованиями других стран – членов Шенгенского соглашения. Новые требования обоснованы согласованным списком ЕС», – заявили в дипмиссии.
О зарплате и сумме на счету, которая считается приемлемой, в Генконсульстве обещают рассказать позднее. Обычно в Европе эта сумма зависит от продолжительности поездки и конкретного государства, но в среднем – не менее 60 – 65 евро на каждый день. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Финляндии на английском и русском языках в течение августа 2019 года.
2 Мне нужна финская виза для однодневных поездок на машине. Нужна ли бронь гостиницы?
«Для однодневных поездок и шоп-туров достаточно приложить свой план поездки и/или билеты либо какую-нибудь иную бронь» – так на этот вопрос отвечают в Генконсульстве, подчеркивая, что по-прежнему решение будет выноситься в индивидуальном порядке и на основании визовой истории. То есть если вы и раньше часто катались в Лаппеенранту на день, это будет понятно по штампам и вопросов у дипмиссии возникнуть не должно.
Однодневная поездка на машине — нормальная практика, и сейчас все европейские консульства оформляют визы для такой цели. Главное — приложить маршрутный лист и вкратце рассказать о намерениях. Плюсом будет уже оформленная грин-карта (страховка на авто).
3 Мне дадут мультивизу?
Вы можете запрашивать мультивизу, даже если первая поездка — однодневная. Нужно рассказать о планах на первую поездку. В конце заявления всегда есть место для дополнительной информации, так что, если сомневаетесь, укажите, куда и зачем вы будете ездить по этой визе.
Финляндия продолжит выдавать мультивизы (в 2018 году 99,6% виз, оформленных в Петербурге, были многократными). Сейчас чаще всего финский шенген дают сроком на год-два, гораздо реже — на три.
4 А есть шанс получить пятилетнюю визу?
Евросоюз намерен упростить визовую политику в отношении законопослушных путешественников. При выполнении всех правил пользования шенгеном турист сможет получить визу сроком на пять лет. Такую возможность некоторые страны дают россиянам уже сейчас. Официальной статистики о том, на сколько лет какие страны чаще всего выдают визы, нет, однако, согласно отзывам пользователей в открытых источниках, российские путешественники, как правило, получают пятилетнюю мультивизу в Греции, Италии и Франции.
Финляндия выдаёт пятилетки лишь узкому кругу лиц. Новый визовый регламент стран шенгенского соглашения она начнёт применять в конце 2019 года, и об условиях и возможностях получения визы на пять лет прилежным путешественникам станет известно позднее.
5 Обязательно ли первой страной въезда должна быть Финляндия?
Согласно правилам шенгена, если у вас мультивиза, вовсе не обязательно сначала ехать именно в ту страну, где вы её получили. Общая продолжительность пребывания в государстве, выдавшем шенген, должна превышать продолжительность суммарного пребывания в иных странах Шенгенского соглашения. Однако для Финляндии «крайне желательно, чтобы количество въездов в Финляндию было больше, чем в остальные страны».
6 А какие условия у других стран?
Вторая по числу выдаваемых в Петербурге виз страна – Эстония – помимо стандартного набора загранпаспорт+копия загранпаспорта+фото+медстраховка+визовый сбор обязательно просит у самостоятельного путешественника бронь отеля, причём ту, что нельзя отменить, то есть со 100-процентной предоплатой, старый загранпаспорт, если в нём были шенгенские визы, и доказательство платёжеспособности в расчёте 58 евро/день, желательно предъявить и подтверждение маршрута в виде билетов.
Италия требует и билеты, и бронь отеля, а также финансовую гарантию (фиксированная сумма на 1– 5 дней – 270 евро, каждый последующий день в поездке длиной 6–10 суток – 45 евро; а если отпуск 11 дней и более, то 52 евро +37 евро в день). Также у туристов, особенно у автомобилистов, могут попросить план поездки.
Для визы в Грецию понадобятся и брони (обычно это авиабилеты+отель), и справка 2-НДФЛ. В случае отсутствия постоянного достаточного дохода по месту основной работы необходимо предоставить другое подтверждение финансовой состоятельности, например выписки с банковских счетов.
Испания тоже захочет сведения о зарплате или выписку со счёта, чтобы убедиться, что вы способны тратить минимум 65 евро в день и не менее 581 евро на всю поездку. В пакет документов также должно войти и подтверждение бронирования номера в испанском отеле, и билет.
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