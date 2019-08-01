Виза в Финляндию. Объясняем, что изменилось и как теперь получать шенген

1 Что изменится с 1 сентября 2019 года?

Финляндия отменяет упрощённый процесс оформления визы для жителей Москвы, Петербурга, Ленобласти, Карелии и Мурманской области. Если пока достаточно заполнить заявление, предоставить страховку, фото и загранпаспорт с копией, а также оплатить консульский сбор, то с 1 сентября необходимо будет приложить подтверждение места проживания во время поездки, а также проездные билеты или при их отсутствии письменное описание маршрута поездки заявителя. Доказательством наличия финансовых средств может служить справка с места работы с указанием размера зарплаты, выписка с банковского счета за три предыдущих месяца или подтверждение наличия недвижимости в России.

«Это нововведение призвано синхронизировать пакет требуемых Финляндией документов с требованиями других стран – членов Шенгенского соглашения. Новые требования обоснованы согласованным списком ЕС», – заявили в дипмиссии.

О зарплате и сумме на счету, которая считается приемлемой, в Генконсульстве обещают рассказать позднее. Обычно в Европе эта сумма зависит от продолжительности поездки и конкретного государства, но в среднем – не менее 60 – 65 евро на каждый день. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Финляндии на английском и русском языках в течение августа 2019 года.