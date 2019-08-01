Alibaba с русским акцентом. Зачем китайцы хотят развивать российский малый бизнес и продвигать его на мировых рынках

Онлайн-площадка из Поднебесной замахнулась на то, в чем потерпели неудачу многочисленные версии «российских Alibaba», инициированные правительством и бизнесом.

pixabay.com

Alibaba уже помогает российским производителям наладить оптовые поставки в Поднебесную, а отечественным ретейлерам продавать товары в онлайне внутри страны. Следующий шаг — создание совместных коллекций с отечественными дизайнерами и вывод продукции небольших производств на международные рынки. Обратить внимание на местный рынок китайского гиганта мог заставить успешный опыт отечественных игроков, в частности Wildberries, считают эксперты.

О том, что Alibaba будет не только наводнять российский рынок дешевыми китайскими товарами к огорчению отечественных продавцов, но и направлять потоки в обратном направлении, китайская площадка заговорила еще в конце 2018 года. Тогда компания выбрала 20 производителей, включая «Балтику», «Объединенных кондитеров», «Вкусвилл», и помогла им наладить поставки в Поднебесную. Пока речь об оптовых партиях, которые закупаются через площадку Tmall Global и продаются в Китае через технических партнёров, уточнили в пресс-службе Alibaba.

Но ИТ-гигант из Поднебесной хочет сотрудничать и с небольшими предприятиями — причем напрямую. В 2019 году площадка AliExpress впервые открылась для российских поставщиков. Как пояснили в компании, уже сейчас идёт процесс регистрации продавцов, а на сентябрь запланирована серия обучающих семинаров. Изначально они будут продавать свои товары в России, но в перспективе смогут и поставлять за рубеж.

Сколько поступило заявок от российских продавцов, в Alibaba не раскрывают. Но указывают на опыт другой своей площадки — Tmall, которая изначально была открыта для отечественных предприятий. Сейчас на ней в России представлено около 100 тысяч наименований. Половина ассортимента — товары местных брендов, уточняют в компании. Среди них производители и продавцы одежды, товаров для дома, игрушек — в том числе из регионов: Иваново, Рязани, Нижнего Новгорода.

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В рамках реорганизации российского бизнеса, которую анонсировала Alibaba, часть этой продукции может перейти на площадку AliExpress, которая ориентирована на малый и средний бизнес. Но Tmall, которая сосредоточится на премиальном ассортименте и сотрудничестве с крупными поставщиками, тоже поддержит местного производителя. В частности, площадка планирует работать с российскими брендами для создания лимитированных коллекций одежды. Пионерами станут модный дом Chapurin и марка «Смешарики». Первые продажи запланированы на конец 2019 – начало 2020 года, отметили в Alibaba.

Наконец, с подачи площадки китайские бренды начинают локализовывать в России свое производство. К примеру, весной 2019 года производитель телевизоров Skyworth, который до этого торговал ими через Tmall, разместил заказ на сборку продукции на петербургском заводе китайского производителя электроники TPV CIS, где уже собирается техника под маркой Philips. Объёмы выпуска составят около 500 тысяч штук в год, ожидают в Skyworth. Возможность локализации также рассматривают китайские бренды бытовой техники Hisence и Midea, говорят в Alibaba.

Как и у себя на родине, в России ИТ-гигант хочет дать толчок для развития малому и среднему бизнесу, заявляет компания. То есть взять на себя роль той самой «российской Alibaba», над которой уже три года тщетно бьются российские чиновники и предприниматели.

Изначально с инициативой создания конкурента китайской площадки в 2016 году выступил президент РФ Владимир Путин. Курировать проект было поручено Минэкономразвития. Правда, идея не сработала. Онлайн-магазин российских товаров Kremlin Plaza, запущенный Российским экспортным центром, предлагал китайцам сингапурский кофе и корейскую лапшу, а японкам – ботинки 40-го размера. Не увенчалась успехом и идея Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать плацдармом для российского экспорта сайт распродаж «Киберпонедельник».

В итоге Минэкономразвития было вынуждено признать, что проект не будет работать без экосистемы, которая бы включала не только продавцов, но и производителей, и призвало на помощь финансовых и ИТ-гигантов. Инициативы по созданию маркет-плейсов на базе кооперации Сбербанка и Яндекса, «Почты России» и ВТБ, а также «Мегафона» и Mail.ru, заявленные год назад, пока тоже не дали каких-то внятных результатов.

Но и для самой Alibaba задача может оказаться нетривиальной, отмечают эксперты.

Внимание китайского гиганта к местному рынку – не чисто российское ноу-хау и во многом продиктовано мировыми тенденциями. Так, полгода назад к AliExpress подключились поставщики из Турции, после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Также площадка привлекает продавцов из Италии и Испании.

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«Рынок глобализируется. Марокканские товары могут быть интересны в Норвегии, а австралийские в Канаде. То, что в России они изо всех сил ищут товар, который можно вывести в мир, это абсолютно логично и правильно. Другое дело, насколько результат будет соответствовать затраченным усилиям», – рассуждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

По мнению эксперта, в основном на зарубежном рынке будут пользоваться спросом российские продукты питания и одежда. «iPhone свои мы пока делать не научились. Товарам для дома тоже будет затруднительно конкурировать по ценам с той же китайской продукцией», – говорит он.

Впрочем, опыт того же Tmall в части работы с отечественными модными брендами нельзя считать на 100% успешным. Сама Alibaba признавалась, что одним из главных драйверов продаж в России этим летом для нее стал американский бренд Crocs. Из российских марок на витрине Tmall можно найти продукцию российского одежного ретейлера Modis. Формально это российский бренд, но страна происхождения продукции не указана. Ранее Modis сообщала, что более половины своих заказов размещает в Китае.

По мнению Александра Иванова, делая ставку на малый бизнес в России, Alibaba не только стремится повторить свой успех в Китае. Не исключено, что ее вдохновляет пример российского онлайн-ретейлера Wildberries. По итогам 2018 года эта компания стала крупнейшим интернет-продавцом на российском рынке: ее оборот вырос на 74%, достигнув 120 млрд рублей. Для сравнения, российскую выручку Alibaba эксперты оценивали в 200 млрд рублей. Но основной доход китайской компании все равно приносит трансграничная торговля: Tmall, где доля российских брендов сравнялась с зарубежными, генерирует только 10% российской выручки.

«Опыт Wildberries показал, что достаточно дать канал сбыта, и в него, как в воронку, потянется малый бизнес, о существовании которого до этого никто не знал», – комментирует Александр Иванов. По его словам, сейчас на отечественного ретейлера работает примерно 7 тысяч небольших швейных производств. Но развитие сдерживается ограниченными возможностями логистики: контрагентам из отдаленных регионов не всегда удобно доставлять свой товар на склады Wildberries. Если AliExpress, которая работает как онлайн-площадка, позволит отправлять товары напрямую покупателям через «Почту России», она может получить конкурентное преимущество.

В отличие от сшитой в Китае продукции крупных одежных сетей, товары made in Russia могут быть востребованы и на внешних рынках. Но и здесь Alibaba придется поконкурировать с Wildberries: недавно российский ретейлер объявил о планах выйти на рынки Восточной Европы. Первой страной, куда компания начнет экспорт, может стать Польша.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»