Уже осенью Smart может обновиться настолько, что станет полностью электрическим

Smart готовится показать на грядущем самом большом автосалоне года во Франкфурте фейслифтинг своих Fortwo и Forfour. Причем обе обновленные модели станут полностью электрическими.

Немецкий автопроизводитель может использовать это обновление для того, чтобы выполнить данное в прошлом году обещание сделать бренд Smart полностью электрическим, пишет 1 августа Autocar. Эксперты склонны полагать, что, когда осенью новинки появятся в продаже, они заменят всех бензиновых «собратьев».

Нынешнее поколение Smart последнее, которое разработано исключительно концерном Daimler. С 2022 года и проектно-конструкторские работы, и производство будет перенесено в Китай. Как известно, китайские власти форсируют переход всего транспорта на электричество, так что неудивительно, что в преддверии переселения на Восток Smart решил отказаться от ДВС.

Однако пока что электрические модификации Smart оставались, мягко говоря, неконкурентоспособными, в основном из-за малого запаса хода на одной зарядке – всего около 100 километров. Это намного ниже, чем у большинства современных электромобилей, и, возможно, нынешнее обновление, кроме изменения внешнего вида, добавит и километраж.

Судя по опубликованным «шпионским» фотографиям (которые нередко на самом деле являются частью пиар-кампании по раскрутке модели), внешний вид обоих «Смартов» подвергся не слишком большой переработке: другой стала форма фар и немного изменились бамперы. Также фотошпионы заметили, что внутри одного из прототипов немного другая центральная консоль, что предполагает новую мультимедийную систему.

Smart will use the Frankfurt motor show to reveal an upgraded version its all-electric Fortwo and ForFour EQ city cars, as the company gears up to become «a fully electric urban mobility brand» https://t.co/p7TQqZAPX2 pic.twitter.com/Cfqt6mVUZ1

— Autocar (@autocar) August 1, 2019