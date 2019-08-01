Уже осенью Smart может обновиться настолько, что станет полностью электрическим

Smart готовится показать на грядущем самом большом автосалоне года во Франкфурте фейслифтинг своих Fortwo и Forfour. Причем обе обновленные модели станут полностью электрическими.

Немецкий автопроизводитель может использовать это обновление для того, чтобы выполнить данное в прошлом году обещание сделать бренд Smart полностью электрическим, пишет 1 августа Autocar. Эксперты склонны полагать, что, когда осенью новинки появятся в продаже, они заменят всех бензиновых «собратьев».

Нынешнее поколение Smart последнее, которое разработано исключительно концерном Daimler. С 2022 года и проектно-конструкторские работы, и производство будет перенесено в Китай. Как известно, китайские власти форсируют переход всего транспорта на электричество, так что неудивительно, что в преддверии переселения на Восток Smart решил отказаться от ДВС.

Однако пока что электрические модификации Smart оставались, мягко говоря, неконкурентоспособными, в основном из-за малого запаса хода на одной зарядке – всего около 100 километров. Это намного ниже, чем у большинства современных электромобилей, и, возможно, нынешнее обновление, кроме изменения внешнего вида, добавит и километраж.

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Судя по опубликованным «шпионским» фотографиям (которые нередко на самом деле являются частью пиар-кампании по раскрутке модели), внешний вид обоих «Смартов» подвергся не слишком большой переработке: другой стала форма фар и немного изменились бамперы. Также фотошпионы заметили, что внутри одного из прототипов немного другая центральная консоль, что предполагает новую мультимедийную систему.