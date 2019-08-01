Вереница мужчин и никакой политики. Как ведется дело убитой ЛГБТ-активистки

Следственный комитет Петербурга объявил нового кандидата на убийство правозащитницы Елены Григорьевой. С первого фигуранта подозрения сняты, но он остается в СИЗО.

vk.com/Елена Григорьева

В Петербурге суд 1 августа заключил под стражу 28-летнего кладовщика Алексея Волнянко. Следствие заверяет, что он подписал чистосердечное признание, а рядом с его домом нашли орудие преступления – нож с деревянной ручкой. Сына однокурсницы премьер-министра к нему подвела собака Жасмин.

21 июля тело Григорьевой нашли в кустах на Пулковской улице часов через двенадцать после гибели. Восемь ножевых ран в голову и тело, бутылка по соседству, затоптанная трава. Время было безнадежно упущено. Порадовала только служебная собака Жасмин. Она взяла след и довела до улицы Ленсовета, к 82-му дому.

На следующие сутки появился первый подозреваемый – 40-летний дворник Мансур из Башкирии. Следователь уже замахнулся на ходатайство об аресте, но вовремя спохватился. Причастность Мансура никак не укладывалась в ночную канву.

Еще через три дня тень подозрений пала на 37-летнего безработного и бездомного Даврона Мухамедова из Киргизии. Рядом с Григорьевой в ночь ее убийства Даврон присутствовал, но был не последним, кто видел женщину живой.

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«О своей непричастности мой подзащитный сообщил сразу и уверенно повторял это при каждом допросе», – сказала «Фонтанке» адвокат Ирина Морозова.

Но участь Мухамедова была предрешена. Убийство политической активистки – так представляла это преступление общественность, и Следственному комитету Петербурга хотелось поскорее опустить градус до бытового. К задержанию Мухамедова был приурочен видеоролик. Он состоял состоял сплошь из интерьеров бедной и неубранной квартиры Григорьевой.

В день задержания Мухамедова случилось еще одно неоднозначное событие. Якобы в УМВД Московского района самостоятельно пришел бомж по фамилии Одинцов и заявил, что пять дней назад Даврон ограбил его на пачку сигарет «Мальборо» и 70 рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж» и присовокупил его к убийству.

Арест Махмудова состоялся 26 июля. На судебном процессе трудно было не заметить, что мигрант с трудом понимает происходящее. Кажется, его мучило похмелье, и душегубства он за собой не замечал.

«Извините, больше не повторится, пить больше не буду, буду работать», – сказал Даврон, когда ему предоставили слово.

Дело Григорьевой ведет 30-летний старший следователь по особо важным делам ГСУ СК Петербурга Денис Крапиневич. Он приходится сыном однокурснице премьер-министра Дмитрия Медведева. Елена Крапиневич окончила юрфак ЛГУ имени Жданова в 1987 году. Работала в прокуратуре Ленинградской области, мировым судьей в Санкт-Петербурге, помощником судьи Леноблсуда. Сейчас 54-летняя Крапиневич занимает должность мирового судьи во Всеволожском районе.

От репутации киллера Махмудова спасла та самая собака Жасмин. Остановилась она на Ленсовета у 82-го дома, и по горячим следам окрестности были прочесаны бегло. Нож, как оказалось, лежал у соседнего дома. Выброшенный в кусты и хранивший отпечатки пальцев.

В том соседнем доме живет 28-летний Алексей Волнянко – субтильный длинноволосый кладовщик магазина «Эльдорадо», совсем недавно попавший в дактилоскопическую базу МВД. В мае 2019 года его задержали в вестибюле станции метро «Московская» с граммом психотропа. В начале июля Волнянко получил полгода исправительных работ условно с девятимесячным испытательным сроком.

По свежей версии следователя Крапиневича, Елена Григорьева провела ночь 21 июля со спиртным и несколькими мужчинами. Последним, кто видел ее живой, на данный момент считается Волнянко.

«У дома 11 корпус 2 по улице Пулковской подозреваемый в ходе внезапно возникшей сооры избил потерпевшую и нанес ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. С места происшествия он скрылся, выкинув орудие преступления в кусты у места своего проживания», – сообщили 1 августа в Следственном комитете Петербурга.

По утверждению следователя Крапиневича, Волнянко подписал чистосердечное признание. Следоатель же заверяет, что показания, изобличившие молодого человека, дал Мухамедов.

Защищающая Мухамедова адвокат Ирина Морозова сообщила «Фонтанке»: «Последний раз моего подзащитного допрашивали 30 июля. Показаний на иных лиц он не давал, фамилия «Волнянко» ему и мне незнакома. Также мне неизвестно, прекращено ли в отношении Мухамедова уголовное преследование по убийству. С постановлением меня не знакомили», – сказала она.

По официальной версии СК Петербурга, с Мухамедова действительно сняты все подозрения в убийстве ЛГБТ-активистки за непричастностью. Уголовное дело по пачке «Мальборо» и 70 рублям выделено в отдельное производство.Он остается в следственном изоляторе. Возможно, на меру пресечения поступит апелляционная жалоба.

Алексей Волнянко отправился за Мухамедовым. Октябрьский суд определил его в СИЗО до 21 сентября.

Александр Ермаков,

«Фонтанкар.ру»