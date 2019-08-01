За проекты четырех станций метро Смольный готов заплатить почти 1 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга проводит тендер: ведомство ищет проектировщика для участка коричневой линии метро от станции «Юго-Западная» до станции «Сосновая Поляна». Детальное воссоздание станций метро на бумаге чиновники оценили в 990 млн рублей.

Информация о соответствующем конкурсе размещена на сайте госзакупок. Как следует из техзадания, к 31 августа 2023 года необходимо подготовить проект участка линии метро, включающий в себя станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Необходимо детально расписать ход строительства станции и параметры строящегося метро, в том числе предусмотреть место для разворота поездов за «Сосновой Поляной». Заявки на участие принимаются до 26 августа, а проектировщика планируется выбрать 4 сентября.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Смольный задекларировал намерение построить участок Красносельско-Калининской линии метро до «Сосновой Поляны» не раньше 2027 года. Особенно сильно появления подземки в этом районе ждут жители Красного Села, так как со строительством подземки увязано строительство трамвайной линии до района.

Напомним, что сейчас идет строительство первого участка коричневой линии в виде станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная». По действующему контракту на 37 млрд рублей компания «Метрострой» должна закончить со станциями к июню 2022 года.