«В богатой стране бедности быть не может». Патриарх Кирилл считает борьбу с бедностью национальной задачей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Нижегородскую область поделился своими соображениями по поводу ситуации с бедностью РФ.

«Я считаю национальной задачей преодоление такого понятия, как бедность. В богатой стране бедности быть не может, а Россия – очень богатая страна», – цитирует 1 августа заявление патриарха ТАСС.

По его словам, у России есть все необходимое для улучшения благосостояния населения: «и полезные ископаемые, и ресурсы», а также «образованный народ, развитая промышленность, процветающее сельское хозяйство».

Напомним, что, по данным Росстата, уровень бедности в РФ перевалил за 14%. Однако в Счетной палате видят перспективы для снижения этого показателя до уровня 2018 года. В майском указе Владимира Путина от 2018 года поставлена задача сократить число бедных вдвое.