«Буквоед» трясет от наличности. За что обыскивали крупнейшую книжную сеть Петербурга

Далеко не библиотечный интерес полиции ударил по ретейлеру почти мгновенно. На серверах компании ищут следы незаконных финансовых операций.

скриншот с сайта youtube

Обыски в «Буквоеде» на Минеральной улице связаны с уголовным делом о подпольном банке, который обслуживал желающих обналичить или спрятать деньги. Под прицелом, по данным «Фонтанки», как минимум одно юрлицо книжной сети.

После визита полиции «Буквоед» приостановил прием и обработку интернет-заказов, доставка перестала работать, в магазинах отключились электронные книжные каталоги, перестали работать терминалы. Сотрудники не могли пользоваться корпоративной почтой и офисной оргтехникой, подключенной к локальной сети. По информации «Фонтанки», полиция изъяла серверы, обслуживающие одно из семи юрлиц, которые работают под торговой маркой компании, – «Систем-Книга». Его основным видом деятельности указана оптовая торговля. Штатная численность – почти 500 человек, выручка от продажи за прошлый год – 3,3 млрд рублей.

«Буквоед» обыскивали в рамках дела по незаконной банковской деятельности (статья 172 УК). Следствие УМВД Адмиралтейского района возбудило его в мае 2019 года. Росфинмониторинг обратил внимание на чрезвычайную финансовую активность компаний с невыразительными названиями «Опт-Групп», «Юником», «Торгснабсервис» и «Петробалткомплект». По версии следствия, эти юрлица были объединены в коммерческую организацию, которая фактически функционировала в качестве банка, но лицензии нужной не имела. Расчетные счета якобы использовались как банковские счета клиентов, желавших обналичить денежные средства.

Основателями теневого банка полиция считает двух петербуржцев.

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48-летний Олег Громов по ЕГРЮЛ является гендиректором и владельцем ООО «Бизнес-сервис». Его основной вид деятельности – услуги в области бухгалтерского учета. Доходов и выручки у компании – ноль. У Громова также есть должность в компании «ПК "Строй Система"», в ней он работает инженером. Ранее не судим.

47-летний Олег Буйлов входит в совет директоров специального конструкторского бюро «СКБ КОМ». Судя по описанию, оно торгует обогревателями. Но основной актив Буйлова совсем другой – знание. У него действует контракт с иностранной компанией. Специализация Буйлова – консультирование по финансовым вопросам. Пользуется спросом за рубежом.

Полиция полагает, что Громов и Буйлов подыскивали контрагентов и предоставляли им расчетные счета «Опт-Групп», «Юникома», «Торгснабсервиса» и «Петробалткомплекта» для размещения денежных средств. Переводы оформлялись под видом оплаты работ или поставки товаров, эти сделки следствие считает мнимыми. Дальнейшая судьба денег зависела от желания клиентов. Они просили либо «перекинуть» деньги на счета других подконтрольных им фирм, либо получить их в наличной форме. Комиссия за обналичивание, посчитали в полиции, составляла около 6 процентов. Остальное возвращалось клиентам.

Буйлова и Громова задержали 10 июня 2019 года. Через два дня на сайте ГУ МВД появился небольшой релиз по этому делу. К этому времени подозреваемые находились под домашним арестом. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что Ленинский районный суд избрал им меру пресечения по 10 августа.

«Буйлов возражал против домашнего ареста, пояснив суду, что, оставаясь на свободе, он сможет наиболее эффективно помочь следствию разобраться в обстоятельствах и тем самым не вызовет подозрений у тех лиц, от которых можно будет получить необходимую информацию, – добавили в пресс-службе судов. – Громов заявил, что к преступлению непричастен».

Период работы теневого банка полиция ограничивает маем 2015 года и декабрем 2017-го. За это время Буйлов и Громов, по версии следствия, извлекли доход не менее 52 млн 794 тыс рублей. Если отталкиваться от шестипроцентного вознаграждения, то можно предположить, что через их фирмы были «прокачаны» для обналичивания 880 млн рублей. Кого следствие считает клиентами «Фонтанке» – неизвестно, однако целью обысков на Минеральной, по нашим данным, было ООО «Систем-Книга».

До февраля 2016 года «Систем-Книга» почти на сто процентов принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах офшору «Камиша Лимитед», следует из данных СПАРК. После переоформления равные доли в компании получили основатели издательства «Эксмо» Андрей Гредасов и Олег Новиков, чуть меньше – гендиректор московской сети «Читай-город» Михаил Иванцов, основатель «Буквоеда» Денис Котов и совладелец издательства «АСТ» Павел Гришков.

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Денис Котов в день обысков ответил на звонок «Фонтанки», но уточнил, что только вернулся из поездки и не в курсе, с чем связаны следственные мероприятия, к нему с вопросами никто из правоохранительных органов не обращался. Накануне, когда сеть «Буквоеда» рухнула, Котов перестал выходить на связь. К трубке он не подходил и на сообщения не отвечал.

Александр Ермаков, Надежда Мазакина,

«Фонтанка.ру»