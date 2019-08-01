Чистосердечное покушение с топором. Обвиняемого в нападении на кредитную контору в Петербурге доставили в суд

В Петербурге начался процесс по делу Александра Скрипкина, которому предъявлено обвинение в покушении на топ-менеджмент компании «БКС». Он признает вину.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Скрипкина к вечеру 1 августа доставили в Московский райсуд на избрание меры пресечения. Следствие просит отправить его на пару месяцев под стражу.

Из коротких реплик слушатели узнали, что Александр Скрипкин работает менеджером в частной компании, окончил школу и ПТУ по специальности станочник широкого профиля. После задержания 30 июля подписал чистосердечное признание, в тот же день ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек.

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«В офис пришел с топором», – подтвердил Скрипкин орудие возмездия.

По версии следствия, менеджер утром 30 июля пришел в бизнес-центр «Лидер» на площади Конституции, 7, и нанес несколько рубленых ран владельцу компании «БКС» Павлу Чепеленко и его заместителю Владимиру Кузовлеву. Основные удары топором пришлись на их спины.

Как сообщала полиция Петербурга, обвиняемый выразил недовольство качеством предоставленной ему услуги и после словесной ссоры перешел к самодеятельности.