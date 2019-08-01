11 друзей Росатома: петербургские ученые открывают новый рынок для переработки радиоактивных отходов

Радиевый институт Хлопина из Петербурга разрабатывает новую технологию переработки ядерных отходов, чтобы сделать Россию более привлекательной для 11 стран мира, в которые уже поставляется или планируется поставлять российское ядерное топливо. У ноу-хау есть экспортный потенциал.

pixabay.com

В советское время отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) из построенных Союзом атомных станций возвращалось в него же на переработку. К 2000 году, как сообщала «Белонна», его отправляли лишь четыре страны — Словакия, Чехия, Болгария и Украина. А по итогам 2017 года комбинат «Маяк» сообщал об отгрузке лишь из последних двух. При этом Незалежная, где осталось больше всего реакторов, вовсю строит собственное хранилище в Чернобыльской зоне, чтобы с 2020 года начать хранить топливо там. Но проблема переработки ОЯТ там остается. Судя по госзакупке Радиевого института — Россия намерена вернуться на рынок и предложить иностранцам более дешевый и экологичный способ.

Из технического задания закупки на 14 млн, объявленной Радиевым институтом Хлопина, сбор заявок по которой завершится 9 августа, можно узнать, что петербургские ученые погружены в разработку технологии глубокого фракционирования высокоактивного рафината, образующегося при переработке отработавшего ядерного топлива. И озадачены её адаптацией к требованиям потенциальных зарубежных заказчиков — стран, где работают, строятся или планируются к появлению АЭС на топливе российского происхождения.

В документе объясняется, что при нынешних технологиях переработки ОЯТ в России остается значительное количество радиоактивных отходов (РАО), в том числе высокоактивный рафинат, который подлежит остекловыванию — заливке расплавленным стеклом, чтобы придать форму, пригодную для транспортировки и хранения. Высокоактивные отходы после выдержки для снижения тепловыделения, которая по словам экспертов может длиться до 10 лет, должны отправляться на глубинное захоронение.

При этом в российском законодательстве одним из условий ввоза отработавшего ядерного топлива в Российскую Федерацию с целью переработки является последующий возврат получившихся радиоактивных отходов государству-поставщику. А их объемы огромны — по словам эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза физика Андрея Ожаровского, из одной тонны отработавшего ядерного топлива в процессе переработки могут получаться 4,5 тонны высокоактивных радиоактивных отходов (РАО), 150 тонн среднеактивных и 2000 тонн низкоактивных, которые иностранцам надо куда-то пристроить. (В Росатоме эту оценку назвали «непрофессиональной».) При этом создание пунктов глубинного захоронения сопряжено с огромными финансовыми и временными затратами.

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Как пояснили в Радиевом институте «Фонтанке», разрабатываемая технология глубокого фракционирования высокоактивного рафината должна решить эту проблему — она сможет существенно сократить или даже исключить возврат заказчику высокоактивных отходов, требующих создания пунктов глубинного захоронения, а долгоживущие радионуклиды планируют подвергнуть трансмутации. То есть поместить их в ядерный реактор, чтобы под действием сильных нейтронных потоков опасные долгоживущие радионуклиды превратить в менее опасные.

Работы над созданием ноу-хау начались еще в Советском Союзе. Впервые подобный подход был заложен в проект завода РТ-2 (1980-1990), который стал бы вторым после РТ-1 — комбината «Маяк» в Челябинской области. Однако в связи с развалом СССР он не был построен. В 1990-х годах лишь удалось провести первые опытно-промышленные эксперименты.

В 2016 году в корпоративной прессе писали, что на базе построенного опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке топлива на Горно-химическом комбинате (ГХК) в красноярском Железногорске планируется создать завод РТ-2 по регенерации отработавшего ядерного топлива. Особенностью технологии будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. «Зеленый» метод переработки топлива АЭС планировали освоить к 2020 году.

Для коммерческой адаптации разрабатываемой Радиевым институтом технологии нужно понять, какая номенклатура, состав, физическая форма, количество и вид упаковки устроят потенциальных заказчиков. В их числе указаны Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Египет, Иран, Словакия, Турция, Узбекистан, Украина и Чехия.

Экспорт и новый рынок

Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал о том, что сейчас идет перезаключение договоров со странами-поставщиками ОЯТ.

«В большинстве стран, как я думаю, могут отказаться от отправки ОЯТ в Россию. Болгария, Венгрия вряд ли будут продолжать этим заниматься из-за правил Евросоюза, Украина строит свое хранилище в Чернобыльской зоне. А Росатом крайне не хочет отказываться от практики ввоза и думает, что привлекательного можно им предложить», – объяснил Ожаровский.

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Но, по его словам, Россия пока не обладает мощностями для переработки даже всего собственного отработавшего ядерного топлива – большая его часть складируется в Красноярском крае. И завод, на котором можно будет перерабатывать ОЯТ новых типов реакторов, только предстоит построить, напомнил эксперт.

Но может быть и другой путь. Несмотря на техзадание, в котором речь идет именно о возврате отходов от переработки 11 государствам, в Радиевом институте «Фонтанке» рассказали, что создаваемая технология может быть востребована и в других странах, имеющих атомную энергетику, а источник «Фонтанки» и вовсе говорил о том, что технология может предлагаться отдельно от услуг Росатома. И для этого есть потенциал: как сообщала российская топливная компания ТВЭЛ, она обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 14 странах мира и исследовательские реакторы в 8 странах мира. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном в России. В таком случае, вероятно, потребуется создание мощностей на территории иностранных заказчиков, но и сопутствующие переработке риски останутся на их стороне.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»