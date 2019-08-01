Корпус СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за двух ёмкостей с газом

Две подозрительные ёмкости предположительно с газом напугали сотрудников СПбГУ в Петергофе 1 августа. На место выехала передвижная лаборатория городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Версию с опасным газом Смольный пока не подтверждает.

«По нашим данным, на Университетском проспекте, 26, были обнаружены две подозрительные ёмкости. Чтобы удостовериться в безопасности, выехала передвижная лаборатория», – рассказали в ведомстве, добавив, что данных исследований пока нет.

В администрации Петродворцового района «Фонтанке» сообщили, что опасных веществ обнаружено не было, тревога оказалась ложной.

Напомним, вечером 1 августа в Петергофе был эвакуирован корпус СПбГУ на Университетском проспекте. В ГУ МЧС по Петербургу и в администрации вуза пока не распространяются, какие именно подозрительные объекты стали поводом для активных действий.