Малком переехал из Барселоны в Петербург. За кого «Зенит» отдал 40 миллионов евро

«Зенит» опять пошумел на трансферном рынке России: впервые в отечественный чемпионат переехал футболист «Барселоны». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о новичке петербургского клуба.

скриншот с сайта youtube

Эпопея с переездом бразильского футболиста Малкома в Петербург закончилась. Еще 29 июля генеральный директор клуба Александр Медведев в интервью «Фонтанке» подтвердил: да, переговоры ведутся. Это, конечно, редкость: крупные переходы любят тишину, и петербургские любители футбола удивились откровенности руководителя «Зенита». Тем не менее можно смело констатировать: открытость во время торгов не повредила итоговому результату.

Биография героя понятна: Малком Фелипе Силва де Оливейра, более известный как Малком, начал заниматься футболом в родном Сан-Паулу, в «Коринтиансе». Отец назвал сына в честь известного афроамериканского гражданского активиста Малкольма Икса.

В 17 лет дебютировал в бразильской Серии А в матче против «Фламенго». Под руководством нынешнего главного тренера сборной Бразилии Тите выиграл чемпионат и в классическом режиме «Бразилия – Европа» перебрался во французский чемпионат. При этом Тите уговаривал Малкома остаться на год, потому что предстояло участие в Кубке Либертадорес, но в итоге главный тренер принял решение игрока сменить континент и, прослезившись, напутствовал: «Я к тебе очень привязался, знаю всю твою семью, откуда вы родом. Так что буду болеть за тебя, Малком, удачи».

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За 2 сезона в «Бордо» юный полузащитник — 1997 года рождения — провел 80 матчей, забил 20 голов.

После успешной адаптации в Европе последовал предсказуемый переход на следующий уровень. Переход этот обставлен удивительно цинично: Малком перешел в «Барселону» через сутки после того, как достиг финальной договоренности с «Ромой». Увы, таковы нравы в суровом мире «модерн-футбола». Трогательно, что и «Бордо», и римляне уже успели анонсировать переход бразильца в социальных сетях. Испанский клуб, который не смог убедить «Челси» продать им Виллиана, заплатил французской стороне 41 млн евро.

Стать футболистом основного состава за один сезон у бразильца не получилось: всего 15 игр, 1 забитый гол. Впрочем, есть смысл делать скидку на ландшафт: все-таки «Барселона» в настоящий момент — клуб, мягко скажем, с невероятной конкуренцией.

У Малкома понятный набор сильных и слабых качеств. У бразильца не блестящая статистика при игре в защите (перехваты, отборы, оборонительные единоборства). Именно поэтому тактические эксперты предвидят перестройку игровой схемы «Зенита»: с нынешней 4-4-2 на 4-3-3, при таком раскладе центральные полузащитники могут активнее страховать фланг Малкома.

Воспитанник «Коринтианса» может сыграть на обоих краях, у него высокая скорость, традиционная для Бразилии техника, дальний удар (8 голов за 2 сезона во Франции). Левша, но может подавать кроссы и с правой ноги. Коронка Малкома — обводки. В «Бордо» исполнял в среднем 7,3 обводки за матч при успешности в 61% (это много), в «Барселоне» – 5,6 обводок при успешности в 57%. В российском чемпионате со сверхкомпактным оборонительным футболом эти навыки бразильца могут стать важным козырем при взломе защитных позиций соперника. По итогам прошлого золотого сезона «Зенит» по успешным обводкам занял лишь 12-е место в чемпионате. В Лиге чемпионов, где пространства намного больше, на первый план могут выйти забеги с мячом, так называемые progressive runs (это когда футболист бежит с мячом в ногах на дистанцию от 10 метров, что позволяет атакующей команде двигать мяч к штрафной соперника).

Хотелось бы верить, что с адаптацией у игрока проблем быть не должно. Перед переходом в «Зенит» бразилец звонил Халку и новичку петербургского клуба Дугласу Сантосу. Впервые в истории в Петербурге будут одновременно выступать два бразильских футболиста (при всем уважении к Эрнани нельзя сказать, что он был футболистом основного состава как при Жулиано, так и при Сантосе).

В Петербурге Малком будет выступать под 8-м номером. Официальные условия контракта – 5 лет. Естественно, реальная сумма трансфера и условия труда публично не обсуждаются. Во время переговоров в прессе появлялись разные цифры, и все они вертелись вокруг 40 млн евро, что по современным меркам справедливая цена за игрока такого калибра. Гендиректор клуба Александр Медведев подтвердил именно эту сумму – 40 миллионов. Сколько будет получать бразилец — загадка, о потенциальных рисках перекоса зарплатной ведомости «Фонтанка» уже писала. Но важно понимать, что никаких проблем с финансовым регулятором от УЕФА переход Малкома не создаст: «Зенит» принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов и гарантированно получает примерные 15 млн евро, а чистка состава этим летом — клуб покинули 11 человек, и есть основания подозревать, что это не конец, — существенно оптимизировала зарплатную ведомость.

Понятно, что накануне возвращения в Лигу чемпионов состав петербуржцев нуждался в усилении: сразу после победы в чемпионате страны неформально обсуждались 4 позиции, и было понятно, что с учетом перемен в лимите на легионеров покупаться будут сложившиеся специалисты, а не игроки на вырост. До конца трансферного окна остается еще чуть меньше месяца, и, по информации «Фонтанки», Малком — не последнее приобретение.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»