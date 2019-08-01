Петербург устал быть главным в День ВМФ. Следующий большой парад пройдёт в Севастополе

Город над вольной Невой ставит на паузу своё лидерство в День военно-морского флота. Петербург уступает привилегию городу русских моряков.

"Фонтанка.ру"

В комитете по природопользованию обсудили реконструкции Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки. Именно на ней обычно располагаются зрители во время парада в честь Дня ВМФ, а теперь ее будут методично рестраврировать в течение трех лет.

Вроде частная история, да и обсуждается экологический аспект; поэтому и собрались только причастные — и корреспондент «Фонтанки». Пока неожиданный интерес постороннего не начал вызывать раздражение, удалось подтвердить главное: парад, вероятно, покинет Петербург. Но капремонт второй парадной площадки тянет разве что на формальную причину: в военных и чиновничьих кругах шепчутся о совершенной четыре года назад ошибке. Официально признавать ее не будут.

Проект реконструкции Южной оградительной стенки разработал «Геоизол» Елены Лашковой; это крупный подрядчик с 6-миллиардным годовым оборотом, достраивавший, в частности, Синопский тоннель, а сейчас ввязавшийся в трагикомическую историю со сражением за экопарк в Юнтолово. Продираться через технические детали о «геодинамике Фенноскандинавского щита» и пылеватые супеси непросто, но сегодняшняя мотивация мало отличается от аргументов 18-го века, когда деревянные гавани решили переделывать в камне. В исторической справке цитируется письмо вице-адмирала Сиверса от 1726 года: «Гавань непрочна сверх воды. Понеже заблаговременно не пособлено будет, то флот Ее Императорского Величества без страха ставить будет негде».

Формулировкам можно позавидовать, теперь все прозаичнее: «Общее состояние объекта — неудовлетворительное, — сообщает нам проектировщик. — Гранитная кладка утратила целостность, значительные участки обрушены в воду… Отмечено активное нарастание подвижек и деформаций стен бастиона напротив Средней гавани. Исследования показали, что ряжевые опоры и деревянные сваи, возраст большинства которых превышает 200 лет, не способны нести нагрузку гранитных стен. Часть бетонных конструкций усиления и металлическое шпунтовое ограждение возвышаются над водой; в кладке имеются вставки из бетона, также активно разрушающиеся». К этому приложены фотоснимки с комментариями вроде «гранитная набережная разрушена» и «воде лежат гранитные блоки набережной».

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Для не специалиста главное — срок и финальное обоснование. «Новое назначение сооружения предполагает размещение сцены, трибун для временного пребывания до 2000 человек и требует комплексного восстановления конструктивной надежности и архитектурного облика сооружения», — пишет «Геоизол». Трибуны на южной стенке ставили совсем недавно — во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота. Согласно техническому заданию, там было предусмотрено 1050 посадочных мест, а также трехуровневый подиум на 45 мест со звуковыми мониторами.

Можно было бы предположить, что, проведя очередной морской парад, военные решили подсуетиться и навести марафет на стенке к следующему. Однако к документам приложено письмо о директивном сроке строительства, в котором главный конструктор ООО «Геоизол Проект» Иван Богданов предлагает принять за продолжительность строительно-монтажных работ 3 года. Есть и календарный план, в который включены три цикла с апреля по апрель. И если присмотреться, видно, что на «парадный» третий квартал года выпадают такие виды работ, как забивка свай, демонтаж гранитных блоков, разработка и отсыпка грунта.

Расставить все точки над i корреспондент попытался во время общественного обсуждения в комитете по природопользованию. Роман Белов из «Геоизола» сообщил, что работы будут проводиться этапами, и остается техническая возможность рассадить зрителей на нетронутом участке и на день укрыть технику с глаз долой. Представитель заказчика (Региональное управление заказчика капитального строительства Западного военного округа) уточнил, что некоторые противоаварийные работы были проведены уже перед минувшим парадом на протяженности около 80 погонных метров. «Если бы мы это не выполнили, там гранитные блоки бы дальше свалились, там уже идет отвал грунта, и уже невозможно было бы трибуны разместить», — рассказал Евгений Тарасенко. Кроме того, он подтвердил, что реконструкция — дело дорогое, так что вряд ли деньги выделят сразу на все три года безостановочной работы. «Будут проводиться работы по захваткам в зависимости от лимита бюджетных обязательств, выделенных на конкретный год, — уточнил Тарасенко и перешел к главному. — Но есть информация, что, даже вне зависимости от проводимых или не проводимых работ на 17-м сооружении (Южная стенка. — Прим. ред.), Главный военно-морской парад будет проводиться не только в городе Санкт-Петербурге… Как Олимпиада, будет кочевать из города в город».

Зацепившись за слова о дорогом удовольствии, корреспондент попытался выяснить хотя бы приблизительную стоимость работ. Но тут уж бдительность проявил представитель Главного управления обустройства войск, которое выступает генподрядчиком. «Вы кого представляете?» — поинтересовался он, а услышав, что говорит с представителем прессы, обозначил тематические пределы слушаний: только об экологии, все-таки о военной организации говорим. На том, в общем, и закончили, разве что возник конфуз: корреспондент был единственным «представителем общественности», стало быть, и подписывать протокол обсуждений предстояло ему. Услышав, что в назначенный день корреспондент будет в отъезде, в зале пошутили: «А... видимо, поедете секреты продавать». Действительно, забавно было бы предположить, что военные тайны разглашаются на общественных слушаниях.

О том, что парад со следующего года может переехать, и не куда-нибудь, а в Севастополь, собеседники «Фонтанки» сообщали и ранее; официально, впрочем, никто на себя такую ответственность не берет. Флагманские функции, как и раньше, по очереди будет исполнять одна из пяти военно-морских баз — четыре флота и одна флотилия. Чьей идей было устраивать парады в Петербурге каждый год, «Фонтанке» неизвестно. 2017 год был действительно эпичным, чего стоили только крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской». Уже к следующему году стало понятно, что ресурс исчерпан: из грандиозного у ВМФ России остались только кораблестроительные планы. К тому же знающие люди напоминали командованию, что прежняя очередность позволяла получать каждому флоту финансирование раз в 5 лет на ремонт к параду: все-таки принимает его президент.

Вероятно, переезд может облегчить жизнь телевизионщикам: трансляция Первого канала с двух площадок — дорогое и технически сложное мероприятие. Процессом руководит лично Константин Эрнст, за пультом — автор трансляций олимпийских церемоний в Сочи.

Сложно сказать, обрадует ли это городскую администрацию, расходы районных и смольнинских чиновников разрознены. Даже если исключить знаковые события наподобие фестиваля «Тельняшка» в Ломоносовском доме культуры, складывается пусть не гигантская, но весомая сумма. В 2019 году 2 млн потратили на праздник в Петровском парке и 14 млн на благоустройство района к празднику. Комитет по вопросам законности за 9,5 млн устанавливал пресловутые трибуны в Кронштадте и на Адмиралтейской набережной, за 6 млн — устанавливал и снимал рейдовое оборудование на Неве.

Есть парадная часть и в 30-миллионном праздничном контракте комитета культуры, и в 33-миллионом техническом обеспечении трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Правда, не известно, отменяет ли переезд мероприятия организацию салюта — так что, может быть, в следующем году «Фонтанка» вместе с ЗВО и комитетом по вопросам законности будет снова выяснять, кто из них стрелял и куда.

Существует еще одна графа расходов: бесплатный проезд по центральному участку ЗСД 21, 25 и 28 июля в период с 10:00 до 13:00. По данным оператора, опцией воспользовались почти 30 тысяч человек. В «Магистрали Северной столицы» отказались от комментариев, однако, по данным «Фонтанки», неполученную сумму исключили из выручки, так что ее концессионеру будет выплачивать опять же город. Если в следующем году парад сменит прописку — как минимум часть этих трат уйдет. А то, что сменит, – весьма вероятно, ведь Южную стенку заказчик рекомендует реставрировать как можно быстрее. Так что приступить могут уже в следующем апреле, если не возникнет дефицит каменщиков на объекте из-за какого-нибудь очередного конфликта с Турцией. Такое, говорят, тоже бывало.

Юлия Никитина, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»