Более девяти тысяч проектов представили НКО на второй конкурс президентских грантов 2019 года

7846 некоммерческих организаций со всей России представили 9073 проекта на второй конкурс президентских грантов 2019 года, сообщается на сайте Фонда президентских грантов. Приём заявок был завершён 31 июля.

Лидерами как обычно стали Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Волгоградская область (379 заявок), Республика Башкортостан (323 проекта) и Белгородская область (283 заявки).

Самым распространенным грантовым направлением вновь стало «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 16% проектов. Второе по популярности направление «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (13%), третье – «сохранение исторической памяти» (12%).

Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей, таких проектов 53%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 30%.

Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года. Между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.