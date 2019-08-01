Малком попрощался с игроками «Барселоны» и вылетел в Петербург

Полузащитник футбольного клуба «Барселоны» Малком все ближе к переходу в «Зенит». Как пишет в четверг, 1 августа, Mundo Deportivo, 22-летний футболист попрощался с партнерами по каталонской команде.

После этого Малком вылетел на частном самолете в Петербург.

На 2 августа у футболиста запланировано медобследование, после которого уже будет подписан контракт с «Зенитом». Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 5 лет с годовым окладом 6,5 млн евро.

«Барселона» получит взамен 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.