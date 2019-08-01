В Петергофе эвакуировали Институт химии СПбГУ. Здание проверяют полиция и МЧС

В Петергофе вечером 1 августа эвакуирован один из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета. На улицу вывели всех, кто находился на Университетском проспекте, 26.

«При ежедневном обходе территории были обнаружены бесхозные предметы неизвестного происхождения. Произведена эвакуация людей из здания. На месте работают сотрудники МЧС и полиции», – лаконично комментируют в пресс-службе вуза.

В ГУ МЧС по городу пока не говорят о том, какие именно предметы выгнали всех на улицу. На Университетском проспекте, 26, располагается Институт химии.