На Левашовской развязке «разложился» мусоровоз, оставив водителям половину правого ряда

Движение на развязке кольцевой автодороги с Левашовским шоссе и Западным скоростным диаметром затруднено из-за ДТП. Мусоровоз растерял свой груз.

На Левашовской развязке у грузовика сорвало и опрокинуло ПУХТО с мусором, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Мусор рассыпался по проезжей части.

Авария произошла на Левашовском шоссе перед въездом на ЗСД и заняла два ряда. По словам пользователей «Яндекс.Пробок», для проезда осталась половина правого ряда. Из-за ДТП образовалась пробка на съезде с внешнего кольца КАД.

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