На «Торфяновке» задержали вооружённый до зубов «Форд». В обшивке спрятали партию кортиков и сабель

На въезде в Россию из Финляндии задержаны контрабандисты. Как рассказали 1 августа в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, «Форд», нашпигованный запретным грузом, остановили в пункте пропуска «Торфяновка».

В результате досмотра из-под обшивки автомобиля, за рулём которого находился россиянин, извлекли шесть кортиков и три сабли.

«Незаконно ввезенные товары изъяты. По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.

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Специалистам предстоит определить стоимость изъятой партии оружия и его историческую ценность. Отметим, что беспошлинный ввоз товаров в расчёте на одно частное лицо не должен превышать 500 евро.

В июле другой россиянин пытался провезти из РФ в Финляндию награды времен СССР. Наиболее часто в автомобиль контрабандисты прячут сигареты, хотя случается, что таможенники находят и фаршированные сыром покрышки.