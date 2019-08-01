Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции
Налоговые органы запросили у телеканала «Дождь» документы для проверки доходов и расходов, а также уплаты налога на прибыль в 2016 – 2018 годах. Фото запроса 1 августа на своей странице в Facebook опубликовала генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.
Руководство «Дождя» пока не выдвинуло никаких гипотез о том, с чем может быть связано столь пристальное внимание налоговой инспекции.
Сегодня же в Интернете было опубликовано фейковое письмо в адрес Синдеевой за подписью замруководителя ГСУ по Москве. В нём Сергей Ярош от лица управления якобы благодарит телеканал «Дождь» за трансляцию с акции протеста 27 июля – благодаря ей удалось выявить нарушителей.
В 2015 году «Дождь» уже проверяли налоговики, прокуратура и МЧС, по некоторым данным, причиной пристального внимания стал выход расследования «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о семейном бизнесе генпрокурора Юрия Чайки. Телеканал будто бы принимал в создании сюжета непосредственное участие.
Справка:
27 июля 2019 года «Дождь» вёл прямую трансляцию с несанкционированной акции в Москве. В тот день сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек. Всего, по оценке силовков, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой столицы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. СК задерживает также и рядовых участников. Один из задержанных непосредственно на самой акции уверяет, что оказался там случайно и был пьян, в знак протеста он объявил голодовку.