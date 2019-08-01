Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции

Налоговые органы запросили у телеканала «Дождь» документы для проверки доходов и расходов, а также уплаты налога на прибыль в 2016 – 2018 годах. Фото запроса 1 августа на своей странице в Facebook опубликовала генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

Руководство «Дождя» пока не выдвинуло никаких гипотез о том, с чем может быть связано столь пристальное внимание налоговой инспекции.

Сегодня же в Интернете было опубликовано фейковое письмо в адрес Синдеевой за подписью замруководителя ГСУ по Москве. В нём Сергей Ярош от лица управления якобы благодарит телеканал «Дождь» за трансляцию с акции протеста 27 июля – благодаря ей удалось выявить нарушителей.

В 2015 году «Дождь» уже проверяли налоговики, прокуратура и МЧС, по некоторым данным, причиной пристального внимания стал выход расследования «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о семейном бизнесе генпрокурора Юрия Чайки. Телеканал будто бы принимал в создании сюжета непосредственное участие.