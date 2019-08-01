На «Царскосельских холмах» прибавление

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.

Новый ЖК состоит из трёх пятиэтажных домов, построенных по кирпично-монолитной технологии. Квартирография предусматривает варианты для любой семьи, в зависимости от её состава и потребностей. Есть однокомнатные квартиры от 39 до 46 кв. м., «двушки» – до 78 кв. м и двухкомнатных свободной планировки – до 103 кв. м. Несмотря на малоэтажность, в подъездах с нулевого уровня установлены бесшумные лифты швейцарской компании Schindler.

Круглогодичное горячее водоснабжение обеспечивают автономные газовые котельные производства Бельгии. На входе в каждый дом производится очистка воды, что позволяет долгое время сохранять сантехническое оборудование в рабочем состоянии.

Интересно решена система отопления – в помещениях установлен «тёплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов можно поддерживать свою комфортную температуру воздуха в каждой жилой зоне. Эта современная технология энергоэффективна – экономия на оплате коммунальных услуг составляет до 30% – и позволяет отказаться от громоздких радиаторов. Панорамное остекление и тёплые золотисто-коричневые фасады формируют стильный лаконичный образ нового комплекса. Дома своей конфигурацией образуют закрытый двор, в котором уже выполнено озеленение, установлена детская площадка и место для отдыха.

Проект «На Царскосельских холмах» продолжает динамично развиваться. Параллельно ведётся развитие общественно-деловой зоны, социальной инфраструктуры, появляются спортивные, развлекательные центры. Комфортное жильё в экологически чистом районе с хорошей транспортной доступностью приобретает всё больше сторонников.

Дома поставлены на кадастровый учёт, идёт оформление собственности, после чего квартиру можно будет приобрести по договору купли-продажи.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya