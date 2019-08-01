В России за неделю выросли цены на бензин

Средняя цена литра бензина в России за период с 22 по 28 июля 2019 года выросла на 4 копейки и составила 44,56 рубля, сообщает Росстат 1 августа. Средняя стоимость литра дизельного топлива за отчетный период также увеличилась на 4 копейки — до 46,14 рубля.

С начала года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо стало дешевле на 0,4%.

За отчетную неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 52 центрах субъектов России. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в Салехарде (+1,8%).

Снижение стоимости бензина зафиксировано в Ярославле, Красноярске (-0,3%) и в Новосибирске (-0,1%).

За прошедшую неделю цены на бензин в Москве не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.