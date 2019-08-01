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«Недостаточное количество подписей». Гудкову в очередной раз отказали в регистрации кандидатом в столичную думу
Мосгоризбирком принял решение оставить без удовлетворения обращение Геннадия Гудкова. Он пытался обжаловать отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
«Предлагается жалобу Геннадия Гудкова об отказе ему в регистрации оставить без удовлетворения», – цитирует 1 августа заявление председателя МГИК Валентина Горбунова РИА «Новости».
Член МГИК Рима Кузнецова уточнила, что для регистрации оппозиционеру не хватает подписей. «Достоверных подписей 3798, для регистрации необходимо 5230», – рассказал Кузнецова.
Таким образом, Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 23 незарегистрированных кандидатов, оставив без изменения 22 из них. Свой шанс попасть в столичную Думу упустили также Гудков-младший, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин. Решение по «яблочнику» Сергею Митрохину будет пересмотрено.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у несостоявшихся депутатов есть шанс оспорить решение Мосгоризбиркома в возглавляемом ею ведомстве.
Справка:
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве. Она стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России. В числе 1074 задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Правозащитники из «ОВД-инфо» утверждают, что задержаны были 1373 человека.