«Испепеляющая любовь» в Парголово: ревнивец наказал ножом женщину и ее любовника, а затем сжег тела вместе с домом

Стали известны подробности ночного пожара на Каменном проспекте в Парголово, после тушения которого нашли тела троих человек. Огонь скрывал следы преступления.

По информации «Фонтанки», 1 августа 50-летний петербуржец не вовремя вернулся домой и застал свою сожительницу 1973 года рождения с 33-летним соперником. Ревность заставила взять в руки нож. Женщина получила как минимум три удара в шею и лицо, на теле ее любовника потом насчитали не менее семи ран.

Оценив произошедшее, ревнивец облил горючим внутреннее убранство дома и прибег к помощи пламени. Полыхающее одноэтажное здание с мансардой привлекло внимание соседей около 5 утра. С возгоранием три пожарных расчёта полностью справились за час. Они же и нашли в помещении три тела.

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Подъехавшие после них сотрудники Следственного комитета обнаружили короткую записку с извинениями, авторство которой приписали ревнивцу. Следком уже возбудил уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).