«Оскал оранжевой проказы». Жириновский и Зюганов высказались по поводу протестов 27 июля

Проявлением «оранжевой проказы» назвал протесты в Москве 27 июля лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. Своё заявление политик сделал на форуме «Территория смыслов» 1 августа.

«То, что вы видели, – это оскал оранжевой проказы, которая является главной бедой последних тридцати лет. Не поддавайтесь, категорически не поддавайтесь. Формируйте свое народно-патриотическое движение, сплачивайтесь вокруг сил, которые страну любят, понимают и в состоянии не отдавать на откуп», – цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заявил, что в случае нарушений на митингах власть должна действовать более жёстко.

«Провести можно, но перекрывать дороги, бунтовать, нападать на полицию, изображать, что кровь пролилась, когда они сами создавали опасные ситуации, – это недопустимо», – сказал глава либерал-демократов.

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Он так же, как и Зюганов, считает, что организаторы оказывают влияние на подростков.

«Они любопытные, они думают, что это хорошо – быть революционером, кого-то ударить, может, даже убить. Это опасно, это то, что мешает развиваться государству и обществу», – добавил Жириновский.