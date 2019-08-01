«Петербургский нефтяной терминал» за 6 месяцев повторил прошлогодний результат — 3,7 млн тонн

«Петербургский нефтяной терминал» в первом полугодии 2019 года сохранил прошлогодние объемы перевалки на уровне 3,7 млн тонн. Его доля наливных грузов, обработанных в порту Петербурга, сократилась на 4 процентных пункта, до 80%.

Перевалка светлых нефтепродуктов через ПНТ сократилась на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 2 млн тонн, светлых нефтепродуктов было перегружено на 6% больше — 1,6 млн тонн.

Стагнацию в работе своей компании председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин объясняет неудачной конъюнктурой на мировых рынках, а также низким уровнем воды в судоходных реках России, из-за чего танкерам приходится ходить с неполной загрузкой.

Общий грузооборот в порту Петербурга также показывает лишь символический рост — около 1% – 30,1 млн тонн за 6 месяцев 2019 года.